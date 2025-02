Iltempo.it - "Cura cambiata per la terza volta". Come sta Papa Francesco

«continua ad essere apiretico e sta proseguendo la terapia prescritta», ma «le condizioni restano stazionarie». Questo, in sintesi, il secondo aggiornamento della giornata di ieri fornito in serata dal portavoce e direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. Assenza di febbre, quindi, ma lo stato di salute complessivo del pontefice continua a destare seria preoccupazione. Quello emesso in serata è peraltro (una novità da quando Bergoglio è stato ricoverato venerdì scorso al Policlinico Agostino Gemelli) il secondo bollettino quotidiano; nei giorni precedenti, infatti, era stata resa nota una sola comunicazione scritta, sempre intorno alle 18. Ieri, invece, già verso le 13 è stato emesso a sorpresa un bollettino in cui si parla di «quadro clinico complesso», che conseguentemente richiederà «una degenza ospedaliera adeguata».