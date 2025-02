Culture | torna a risplendere il murale di Jorit dedicato a San Gennaro

Leggi su Ildenaro.it

Con il sostegno del Comune di Napoli, lo street artist, su richiesta del sindaco Gaetano Manfredi, ha effettuato un intervento per ripristinare la sua opera, che raffigura il patrono della città, messa a dura prova dall’usura del tempo e dall’esposizione agli agenti atmosferici.“Ila San, simbolo di Napoli e della sua tradizione, è stato restituito alla città nel suo splendore grazie a un intervento mirato di restauro realizzato dall’artista e supportato dal Comune di Napoli. L’azione condotta ha consentito di preservare un’opera che ormai fa parte integrante del paesaggio urbano, testimonianza di come l’arte possa diventare un potente strumento di identità collettiva, in grado di connettere la comunità con le proprie radici, ma anche con il presente. San, nella visione di, non è solo il santo patrono, ma un giovane operaio napoletano, che con il suo sguardo rivolto al cielo ci invita a riflettere sulla forza e la speranza che ci animano.