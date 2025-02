Cultura Il Libro Possibile sbarca a Londra dall’11 al 13 marzo

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 18 feb. (askanews) – La XXIV edizione del festival letterario made in Puglia, “Il”, varca i confini nazionali e debutta aper la sua prima tappa internazionale.al 13, in collaborazione con l’Istituto Italiano di, porterà nella capitale britannica un programma con grandi autori italiani e inglesi, voci di spicco della letteratura, dell’economia e della divulgazione scientifica europea. Dopo 24 anni di successi a Polignano a Mare e a Vieste, il festival diretto da Rosella Santoro si proietta sulla scena editoriale globale, scegliendo la capitale britannica come terza piazza di dialogo e scambiole, dove accogliere on stage i protagonisti della nuova tappa Oltremanica: Simonetta Agnello Hornby, Philip Ball, Jonathan Coe, Carlo Cottarelli, Maurizio De Giovanni, Diego De Silva, Tommaso Ebhardt, Barbara Gallavotti, Olivia Laing, Michele Masneri.