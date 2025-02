Abruzzo24ore.tv - Cruciali decisioni in arrivo all'Emiciclo: la politica abruzzese sotto i riflettori!

L'Aquila - La settimanaall'prevede importanti appuntamenti, tra cui la Commissione Bilancio e la Commissione Salute, con discussioni su temiper la regione. La settimanapresso l'si apre con la convocazione della Commissione Bilancio, prevista per martedì 17 febbraio 2025 alle ore 11:00. All'ordine del giorno, il progetto di legge proposto dalla Giunta regionale intitolato "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni". Questo disegno di legge mira a estendere alcune scadenze legislative imminenti e a introdurre nuove misure per affrontare questioni urgenti nella regione. Successivamente, giovedì 19 febbraio 2025, è in programma la seduta della Commissione Salute, Sicurezza Sociale, Cultura, Formazione e Lavoro alle ore 10:00.