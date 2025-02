Crosetto vuole altri 17 miliardi di euro in armi Forza Italia e FdI | Li troveremo col sostegno dell’Europa ma la Lega frena

Leggi su Open.online

La guerra in Ucraina pesa come un macigno sui conti dell’, ma Palazzo Chigi non sembra intenzionato a fare marcia indietro sugli impegni presi con la Nato. E per alcuni partiti lo scorporo delle spese per la Difesa dalla tenaglia del Patto di stabilità (la proposta arrivata la scorsa settimana dalla Commissionepea) potrebbe essere la chiave per superare gli ostacoli economici che ci tengono lontani dalle grandi potenze. «Non c’è tempo da perdere: per rispettare gli obiettivi di capacità militare che ci chiede la Nato dobbiamo centrare il target del 2,4% del Pil impegnato”, ha dichiarato oggi il ministro Guidoin un’intervista al Messaggero. Le dichiarazioni arrivano dopo una serie di incontri in cui si è discusso del futuro dell’Ucraina e della sicurezza dell’pa. Solo la scorsa settimana il segretario dell’Alleanza atlantica, Mark Rutte, ha chiesto agli Stati membri presenti alla Conferenza di Monaco di spendere di più, “molto di più» per la loro difesa: l’obiettivo deve essere quello di superare il 3% del pil.