Lanazione.it - Crollo in via Maestra. Edificio ancora inagibile: "Senza casa da 18 mesi"

Leggi su Lanazione.it

Diciottosono trascorsi daldel palazzo di viaa Poggibonsi. "oggi abito in affitto e ho potuto recuperare solo poche cose all’interno del mio appartamento, grazie ai Vigili del fuoco del distaccamento locale". Tra le persone costrette a lasciare le abitazioni per effetto degli eventi anche Carlo Conforti (subito dopo il), noto commerciante poggibonsese. Era il 26 agosto del 2023 quando il boato, pochi minuti più tardi della mezzanotte, annunciò le drammatiche sequenze deldell’nel cuore di Poggibonsi. Conforti, in mezzo a una marea di polvere che impediva quasi del tutto la visuale, cercò riparo provando a uscire dall’abitazione, ma si accorse che il pianerottolo in pratica non esisteva più e che le scale erano sprofondate. L’intervento dei pompieri con i mezzi attrezzati al soccorso si rivelò determinante per metterlo in salvo, insieme con la moglie e la gattina.