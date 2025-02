Liberoquotidiano.it - Crollo clamoroso del Pd, sondaggio Ghisleri: ecco quanto perde Elly Schlein. E FdI...

Leggi su Liberoquotidiano.it

Fratelli d'Italia e, più in generale, tutti i partiti che compongono la maggioranza di governi sono implacabili. Il centrosinistra, invece, è in fase psicodramma. Questo ècertificato dalle ultime rilevazioni di Euromedia Research. Secondo Alessandra, il movimento politico guidato da Giorgia Meloni conquista lo 0,1% e sale così al 30,7%. Sempre nello stesso versante di centrodestra, troviamo Forza Italia stabile al secondo posto. La formazione politica guidata da Antonio Tajani guadagna lo 0,1% e si piazza così al 9,3%. La Lega rimane ancorata al terzo posto con l'8,9% dei consensi. Fanalino di cosa: Noi Moderati, stabile allo 0,6%. Spostandoci dal lato dell'ex campo largo, c'è da registrare un, in effetti, continua a non convincere l'elettorato progressista.