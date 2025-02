Ilgiorno.it - Cristina e Luca, la Sicilia in bici raccontata da due cicloturisti

Da Palermo a Catania, da mare a mare, sette giorni per altrettante tappe affrontate pedalando con calma, scoprendo le aree interne della, quelle meno note o sconosciute ai più, dove le temperature non sono certo quelle delle coste, seguendo la traccia della "Sicily Divide". È l’ultima avventura diMolinari di Montagna in Valtellina e dell’amico, come lei neopensionato e cicloturista appassionato,Puricelli di Albosaggia. Insieme hanno percorso circa 500 chilometri con un dislivello positivo di oltre 10mila metri. La loro settimanaca si è così tradotta in un filmato che sabato sarà proiettato alle 20,30 a Poggiridenti, presso la palestra comunale di via Masoni, per iniziativa dell’associazione Anziani Saggi e Amici di Poggiridenti con il patrocinio del Comune.