Ilfattoquotidiano.it - Crisi dell’auto, altri 3mila licenziamenti per Continental. Chiude lo stabilimento di Norimberga

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L’azienda tedesca, tra le principali produttrici al mondo di sistemi per i trasporti, dai pneumatici ai freni, ha comunicato di voler tagliareposti di lavoro entro la fine del prossimo anno, quasi la metà negli stabilimenti tedeschi. Tra questi, quello disarà chiuso. Un anno fa l’azienda aveva già annunciato la riduzione di oltre settemila posti di lavoro, per la maggior parte nel settore amministrativo ma anche nello sviluppo. Si profila così un taglio complessivo di poco più di diecimila posti di lavoro, motivato dalla cattiva situazione nel settore automobilistico.Ultimo di una lunga seria di annunci di ridimensionamenti chiusure che stanno interessando il settore automobilistico europeo, alle prese conl’agguerrita concorrenza dei produttori cinesi e in ritardo sulle nuove motorizzazioni elettriche.