Tpi.it - Crisi climatica: oltre 100 bambini sotto i 5 anni muoiono ogni giorno in Asia Orientale e nel Pacifico per cause legate all’inquinamento

L’inquinamento atmosferico uccide. A pagarne maggiormente le conseguenze sono i soggetti più fragili, come ie i poveri.centoi 5ine nelper. È quanto emerge in maniera drammatica e preoccupante dall’ultima analisi dell’UNICEF sull’impatto devastante dell’aria tossica suidell’e nel.L’analisi rileva che tutti iindell’Est e nel– 500 milioni in totale – vivono in paesi con livelli insalubri di inquinamento atmosferico. L’inquinamento atmosferico domestico, causato dai combustibili solidi utilizzati per cucinare e riscaldare, è collegato a più della metà di tutti i decessi legatiatmosferico neii cinque