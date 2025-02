Napolitoday.it - Crisi bradisismo, ecco il "Piano Speditivo per l'Emergenza": cos'è e in cosa consiste

Leggi su Napolitoday.it

In queste ore la popolazione dei Campi Flegrei è in apprensione. Le scosse bradisismiche si stanno succedendo a una frequenza inedita e sono mediamente più forti che di consueto. Gran parte della cittadinanza si sta chiedendo se non sarebbe il caso che gli organi competenti - nella fattispecie la.