Così renderò bella la morte | la lodigiana Chiara Zeno dopo il diploma vuole diventare l’estetista dei defunti

Lodi, 18 febbraio 2025 – Ha dedicato la sua tesina con la quale si èta al trattamento estetico dei. È la scelta sui generis della 18enne di Mairago, che segue il corso di “operatori del benessere- indirizzo estetica” al centro di formazione professionale Calam di Lodi. Un progetto ad ampio raggio che offre opportunità di crescita e sbocchi professionali. E infattiha colto la palla al balzo, come si dice, e deciso di declinare questa professione in una chiave nuova e decisamente originale, quanto meno in Italia, quella del make up riservato ai. Trucco, ma anche trattamenti cosmetici specifici formulati per i propri cari che ci hanno appena lasciato, riservati a quel breve periodo che intercorre fra il decesso e la sepoltura o la cremazione., partiamo dall’inizio: come ha fatto a farsi notare durante il suo percorso scolastico? “Ho presentato una tesi sul trattamento estetico deie visto il positivo riscontro, ora studio un protocollo più ampio di benessere che intendo applicare”.