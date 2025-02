Formiche.net - Così Kkr dà una spinta alla transizione di Eni

Kkr sale ancora in Enilive. Il fondo statunitense, già azionista di Fibercop, che lo scorso luglio ha acquistato la rete da Tim insieme al Tesoro, ha acquistato un’ulteriore quota del 5% della società di Eni che produce carburanti sostenibili. Il valore dell’operazione è 587,5 milioni di euro, a monte di un investimento che porterà Kkr a detenere una partecipazione complessiva pari al 30% di Enilive.L’acquisizione, hanno spiegato dal Cane a sei zampe, ottimizza nei fatti la struttura di Eni, che continuerà a mantenere il consolidamento e il controllo di Enilive ed è in linea con l’accordo firmato a ottobre 2024, quando Kkr ha acquisito il 25% del capitale della controllata. Quanto ai dettagli della valorizzazione della quota rilevata da Kkr, essa è basata sulla medesima valutazione post-money, pari a 11,75 miliardi di euro in termini di equity value per il 100% del capitale.