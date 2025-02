Quotidiano.net - Cosenza ospita il lancio di 'C'è Posto per Te' per promuovere lavoro e formazione

Il 26 e il 27 febbraio parte da, da piazza dei Bruzi, la campagna nazionale "C'èper Te", promossa da SviluppoItalia, ente in house del Ministero dele delle Politiche sociali per favorire l'incontro fra domanda e offerta di, con un'attenzione particolare a giovani e donne, spesso "distanti" dal mercato del. Un Truck itinerante dei Servizi algirerà l'Italia per fare conoscere le opportunità diche molto spesso non vengono colte. L'iniziativa è realizzata con la collaborazione della Regione Calabria, della Fondazione Consulenti dele di Confcommercio, Cna, Confartigianato e Indeed. La conferenza stampa di apertura della prima tappa, in programma alle 10.30 del 26 febbraio a piazza Dei Bruzi vedrà gli interventi di Paola Nicastro, Presidente e Ad di SviluppoItalia; Massimo Temussi, direttore generale del Ministero delper le Politiche attive; Giovanni Calabrese, assessore ale allaprofessionale della Regione Calabria, ed il saluto del sindaco di, Franz Caruso.