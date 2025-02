Tpi.it - Cos’è l’infezione polimicrobica delle vie respiratorie di cui soffre Papa Francesco

Leggi su Tpi.it

viedi cuidi una infezionevieche lo terrà a lungo in ospedale. Lo ha reso noto la Santa Sede ieri, lunedì 17 febbraio 2025.Il quadro clinico del Pontefice “è complesso” e questo rende necessario un adeguamento della terapia e un prolungamento della sua degenza al Policlinico Gemelli di Roma, fanno sapere dal Vaticano.Come sta: le condizioni di saluteJorge Mario Bergoglio, 88 anni, è al Policlinico Gemelli dallo scorso 14 febbraio.Inizialmente il ricovero era stato disposto “per alcuni necessari accertamenti diagnostici e per proseguire in ambiente ospedaliero le cure per la bronchite tutt’ora in corso”. Ma ieri la Santa Sede ha diffuso un bollettino che ha allarmato i fedeli.