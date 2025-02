Cultweb.it - Cos’è Grok 3 e perché secondo Elon Musk sarà il chatbot più potente di sempre

ha svelato3, ilsviluppato dalla sua azienda xAI, definendolo “l’intelligenza artificiale più intelligente sulla Terra“. Presentato in diretta su X,3 si distingue per le sue prestazioni superiori nei test di matematica, fisica e biologia, superando modelli AI rinomati come GPT-4o di OpenAI e Gemini 2 Pro di Google.sostiene che gli utenti “si innamoreranno” di questa tecnologia, capace di elaborare informazioni in tempi record e migliorare costantemente grazie ad aggiornamenti quotidiani.3 si basa sul supercomputer Colossus, situato in un data center di xAI a Memphis. Questo sistema, con 200.000 GPU Nvidia H100, ha fornito oltre 200 milioni di ore di addestramento, un incremento di dieci volte rispetto al predecessore2. Ilpuò svolgere compiti complessi, come simulazioni scientifiche e generazione di codice avanzato, dimostrando anche un primo livello di creatività nell’invenzione di giochi e visualizzazioni.