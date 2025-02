Formiche.net - Cosa può fare l’Unione europea per Kyiv. La versione di Mauro

Il de profundis per l’Ue si può ancora evitare e l’ex ministro della Difesa Mariospiega come a Formiche.net. Punto di partenza è il vertice di ieri sull’Ucraina convocato da Emmanuel Macron, ma senza i Paesi baltici, nelle stesse ore in cui prende avvio il tavolo diplomatico tra Rubio e Lavrov in Arabia Saudita. “L’elemento veramente drammatico è dato dal fatto che in molti pensano che tutto ciò si possa ragionevolmentefacendo a meno degli ucraini. Questo è un argomento pericolosissimo e mi sembra che gli Stati Uniti non abbiano imparato granché né dall’Iraq né dall’Afghanistan”.Perché al vertice di Parigi non c’è stata convergenza alcuna sull’Ucraina? E come si potrebbe avere un inviato comune europeo suin mancanza di tale convergenza?Il fatto che si siano visti misura, a vario livello e al rovescio le affermazioni di JD Vance a Monaco, nel senso che se in questo momento il grado di integrazione espresso dalfosse stato tale da poter prevedere un’intesa in grado di fornire soluzioni, non ci sarebbe stato bisogno di abbozzare una iniziativa approssimativa come quella di Parigi.