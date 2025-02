Formiche.net - Cosa c’è dietro la non-risposta di Mattarella alla guerra ibrida russa

Leggi su Formiche.net

Il Presidente della Repubblica, Sergio, non si è fatto intimidire dagli attacchi della diplomaziapronunciati venerdì scorso e ieri dportavoce Maria Zakharova. Incontrando la stampa al termine dell’incontro con l’omologo montenegrino Jakov Milatovic, il capo dello Stato ha auspicato che la Russia “torni a svolgere il suo ruolo” nella comunità internazionale “nel rispetto dei principi del diritto internazionale, della Carta delle Nazioni Unite, della sovranità di ogni Stato”. Poi ha ricordato che, quando divenne indipendente, all’inizio degli anni Novanta, l’Ucraina consegnò migliaia di testate nucleari che l’avrebbero messa al sicuro da ogni invasione in cambio di un impegno dei Paesi a rispettare e garantire la sua indipendenza, sovranità, integrità territoriale. Questo è il mondo che vorremmo: quello in cui si rispettano gli impegni assunti e il diritto internazionale”, ha detto ancora.