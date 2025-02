Gqitalia.it - Cosa c'è di così misterioso in John Malkovich

Leggi su Gqitalia.it

vive in una casa delimitata da una staccionata bianca.Arrivo in una grigia mattina d’inverno, dopo essermi assicurata due volte di essere nel posto giusto. Non è esattamente il luogo dove mi aspettavo di trovare uno degli attori più singolari e anticonformisti: un sonnolento sobborgo di Boston, dopo essere passata davanti a modeste abitazioni e a un cartello con la scritta “Rallentare: Attraversamento tartaruga”.Apro il cancello della staccionata e, come previsto,mi aspetta davanti al proprio uscio. La residenza è in affitto, di conseguenza non può appendere nulla alle pareti. La maggior parte delle sue cose è in deposito. Tuttavia, i pochi pezzi di arredamento portati con sé sono in puro stile: un elaborato tappeto intessuto con ciuffi di filo rosa acceso che raffigurano il Cremlino e un tavolino simile a una zampa di elefante.