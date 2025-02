Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli-Inter, il duello infinito. Conte resuscita gli azzurri, Inzaghi insegue”

Leggi su Napolipiu.com

: “, ilgli”">Nel campionato più incerto e avvincente degli ultimi anni, una certezza c’era sin dal primo giorno: Antonioavrebbe trovato il modo di riportare ilai vertici, sfidando, Juve e Atalanta nella corsa scudetto. Come evidenzia il, il tecnico salentino ha ridato identità e intensità agli, nonostante le difficoltà incontrate nel post-Spalletti. Ciò che nessuno si sarebbe aspettato, però, è che dopo 25 giornate, ilsarebbe in testa alla classifica con l’a -2, l’Atalanta a -5, Juve e Lazio a -10, Milan e Bologna a -15. Un primato difeso per diciotto volte dalla sesta giornata in poi, a partire dalla vittoria con il Monza del 29 settembre.