Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Lukaku, obiettivo doppia doppia. A Como serve una Big mano”

Leggi su Napolipiu.com

: “. Auna Big”">Romelucontinua a confermarsi un attaccante capace di incidere non solo in zona gol, ma anche come rifinitore. Con il prezioso assist servito a Raspadori sabato all’Olimpico, il centravanti del Napoli ha toccato quota 7 passaggi vincenti in questo campionato, affiancandoli ai 9 gol realizzati finora. Come sottolineato dal, il belga è vicino a raggiungere lacifra in entrambe le statistiche, un traguardo che in carriera ha toccato soltanto una volta: stagione 2020-2021, con Conte alla guida dell’Inter, quando firmò 24 gol e 11 assist, risultando determinante per lo scudetto.Oggi, a 31 anni, il suo ruolo è cambiato, ma resta centrale nel gioco e nell’economia della squadra: finalizzatore e rifinitore allo stesso tempo.