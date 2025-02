Corrado Formigli morto il padre Giorgio Il saluto sui social | Ciao grande uomo cerca di non litigare

Leggi su Open.online

Una foto in bianco nero in elegante abito da sera, a fianco la descrizione recita: «». Con queste parole, conduttore di Piazzapulita su La7, ha annunciato la morte di suocon un post su Instagram. «Quelli come te anche quando vanno via restano», continua il breve messaggio di addio scritto dal giornalista. «Che ti sia lieve il viaggio, edi non». In calce il nome,, è le date che ne hanno incorniciato la vita: 1931-2025. View this post on Instagram A post shared by(@)Chi eraDirettore dei lavori per un’impresa di costruzioni,dalla Toscana si era trasferito a Napoli per lavoro. Proprio qui nel 1968 nasce, che raggiunta la maggiore età tornerà a Firenze, per iniziare la sua carriera giornalistica con la testata Paese Sera.