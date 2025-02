Ilfattoquotidiano.it - Corrado Formigli, è morto il papà Giorgio: “Quelli come te anche quando vanno via restano”

di. Il conduttore di “Piazzapulita” ne dà notizia sui propri canali social con una foto del genitore in bianco e nero e queste parole: “Ciao grande uomo.tevia. Che ti sia lieve il viaggio, e cerca di non litigare”.era nato nel 1931. Si era trasferito a Napoli dalla Toscana e nel capoluogo campano era diventato direttore di un’impresa di costruzioni. Nella città partenopea è nato il giornalista, poi trasferitosi a Firenze da maggiorenne per inseguire il suo sogno.A commentare il post sono molte persone, dai colleghi Serena Bortone (“Un abbraccio grande”) ad Antonino Monteleone che pubblica un cuore. Ma ci sonole nipoti, che lo piangono così: “Ciao nonno, sarai sempre un parte di noi”, e messaggi che ne elogiano le qualità: “Lasci un’eredità immensa.