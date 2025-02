Thesocialpost.it - Corrado Formigli, è morto il padre Giorgio: “Ciao grande uomo”

ha annunciato la scomparsa del, condividendo un commosso messaggio sui social. Il conduttore di Piazzapulita ha voluto ricordarlo con parole toccanti: “. Quelli come te anche quando vanno via restano. Che ti sia lieve il viaggio, e cerca di non litigare”.Leggi anche: Ilaria Iacoboni, morta a 49 anni di tumore la speaker di Radio CapitalCordoglio e messaggi di vicinanzaDopo l’annuncio, numerosi colleghi e colleghe hanno espresso la loro solidarietà a, lasciando messaggi di affetto e condoglianze alla sua famiglia. Tra i tanti commenti, anche quello di Maria Rosaria Boccia, che in passato raccontò al giornalista la sua versione dello scandalo che travolse l’ex ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@)Un momento di dolore per, che ha voluto ricordare ilcon sobrietà, ricevendo il sostegno del mondo dell’informazione e del pubblico.