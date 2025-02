Lapresse.it - Corea del Sud, Yoon Suk Yeol arriva alla Corte Costituzionale di Seul

Il presidenteSuk-ha partecipato a un’altra sessione del processo di impeachment che deciderà se rimarràpresidenza delladel Sud.Lasta decidendo se rimuovere formalmentecarica o reintegrarlo, dopo l’impeachment e l’arresto per aver imposto la legge marziale il 3 dicembre.Il presidente è accusato di tentata ribellione e lasta stabilendo se avesse motivi legittimi per dichiarare la legge marziale, visto che l’esercizio di questo potere è limitato ai periodi di guerra o a emergenze nazionali analoghe.ha sostenuto che il suo decreto era necessario per superare l’opposizione liberale “antistatale”, che secondo lui avrebbe usato impropriamente la maggioranza legislativa per bloccare il suo programma. Dopo la schiacciante vittoria alle elezioni legislative dello scorso anno, infatti, l’opposizione liberale ha messo sotto accusa diversi funzionari chiave del presidente e ha bloccato la sua legge sul bilancio.