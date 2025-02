Corea del Nord avverte Usa Giappone e Seul | Reazione schiacciante a provocazioni

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Ladelaccusa di "atti avventuristici e stolti" gli Stati Uniti, ile ladel Sud, i cui rappresentanti diplomatici si sono incontrati sabato alla Conferenza per la sicurezza di Monaco, riaffermando il loro impegno per una "completa denuclearizzazione" delladel. In una dichiarazione riportata dall'agenzia di .