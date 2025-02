Juventusnews24.com - Convocati Juve per il PSV: la decisione su Douglas Luiz e Cambiaso. Sei assenti per Thiago Motta, la lista completa

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24per il PSV, l’elenco di: ci sono sei, ufficiale la scelta suÈ di nuovo vigilia per la, che domani sera alle 21.00 sarà di scena in casa del PSV nel match valido per il ritorno dei playoff di Champions League. Diramata ladeidi: sonoBremer, Cabal, Milik, Kalulu ed Adzic (oltre ad Alberto Costa fuori). Non recupera, regolarmente convocato invece Andrea.Ladei ????per #PSV#UCL ? pic.twitter.com/1A3MI4Y6Gq—ntusFC (@ntusfc) February 18, 2025LA1 Perin4 Gatti5 Locatelli6 Kelly7 Conceicao8 Koopmeiners9 Vlahovic10 Yildiz11 Gonzalez12 Veiga16 McKennie19 Thuram20 Kolo Muani22 Weah23 Pinsoglio2729 Di Gregorio37 Savona40 Rouhi51 MbangulaLeggi suntusnews24.