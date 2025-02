Ilgiorno.it - Convivere con i lupi . Agenti provinciali a scuola

diper non averne paura, anzi per proteggerli. In cattedra gli esperti di Regione Lombardia ed Ersaf, l’Ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste. Sui banchi invece glidella Polizia provinciale, i guardiacaccia volontari e le guardie ecologiche volontarie. Si è svolta nei giorni scorsi a Lecco una giornata di formazione per condividere le conoscenze e le informazioni tecniche per gestire al meglio la presenza del lupo in provincia di Lecco. Nei mesi scorsi settein branco sono stati avvistati passare vicino alle abitazioni a Morterone, mentre ai Piani dei Resinelli come sul Monte Barro a Galbiate sono state rinvenute carcasse di animali che potrebbero essere stati predati dai. I passaggi e gli avvistamenti di lupo confermati tra il 2020 e il 2023 sono 8, sia in Valsassina, a Cremeno e Moggi, sia a Missaglia.