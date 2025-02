Ilgiorno.it - Controllo del territorio. Sette pattuglie in più sul territorio Magentino

I sindaci dei tredici Comuni delhanno incontrato il prefetto, Claudio Sgaraglia, il comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri e il questore per affrontare il tema della sicurezza nel nostro. "La nostra richiesta di un maggior pattugliamento ha avuto un riscontro positivo. Al nostrosono stati assegnati 14 nuovi carabinieri, per un totale di 7" ha commentato la sindaco Laura Bonfadini al termine dell’incontro. I militari saranno redistribuiti nei comandi di Legnano, Magenta, Corbetta e Bareggio. "L’incontro – ha aggiunto il primo cittadino – ha fornito l’occasione l’occasione per analizzare la situazione dei nostri Comuni in materia di sicurezza. I numeri ufficiali della Prefettura sottolineano che ilè un’area in cui, in base alla densità di popolazione, il numero di reati è al di sotto della media provinciale.