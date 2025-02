Puntomagazine.it - Controlli nelle stazioni ferroviarie della Campania: la Polizia di Stato arresta tre persone

Leggi su Puntomagazine.it

del territorio campano: tre arresti per truffa, resistenza e rapinaNella settimana appena trascorsa, i poliziotti del Compartimento diFerroviaria per lae la Basilicata hanno identificato 3.359, di cui 588 con precedenti di, e tratto in arresto 3 soggetti.In particolare, nella giornata di sabato, personaleSottosezione Polfer di Caserta, in servizio di scorta treno viaggiatori a bordo di un treno regionale, ha tratto in arresto, a seguito ad un controllo, un 28enne casertano poiché destinatario di un’ordinanza di sostituzionemisura degli arresti domiciliari con quellacustodia cautelare in carcere, emessa dal GIP presso il Tribunale di Marsala nell’ambito di un procedimento penale per il reato di truffa.