Controlli dei Carabinieri, denunciate 5 persone

Tarantini Time QuotidianoProseguono i servizi di controllo del territorio predisposti dal Comando Provinciale di Taranto, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati.Nei giorni scorsi, idella Compagnia di Martina Franca e quelli della Compagnia di Massafra, coadiuvati in fase esecutiva da quelli del Nucleo Ispettorato del Lavoro e dal Nucleo Elicotteri di Bari, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo coordinato del territorio,che ha interessato i comuni di Grottaglie, Monteiasi, Crispiano e Massafra, finalizzato ad aumentare il livello di sicurezza nelle zone rurali a ridosso del capoluogo jonico.Nel complesso, i due servizi hanno condotto all’identificazione di quasi duecento.Le verifiche svolte hanno portato alla denuncia di cinque: una per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, una seconda per porto abusivo di armi, un’altra per violazioni alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, mentre due titolari di esercizi commerciali sono stati denunciati, a vario titolo, per violazioni in materia di sicurezza sugli ambienti di lavoro e per sfruttamento di lavoro irregolare.