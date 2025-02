Controllare velocità di connessione in tempo reale su Windows

Leggi su .com

In un mondo sempre più connesso, monitorare ladella propriainternet è diventato essenziale. Che tu stia lavorando da remoto, guardando un film in streaming o giocando online, sapere quanti dati stai utilizzando e a qualepuò aiutarti a ottimizzare la tua esperienza digitale. Fortunatamente, su, ci sono diversi strumenti che ti permettono diladiin. In questo post, ti guideremo attraverso alcuni metodi semplici ed efficaci per farlo.LEGGI ANCHE: Test diinternet per10 e 11 (upload e download)1) Utilizzare il Task Manager diIl Task Manager dinon è solo utile per monitorare l'utilizzo della CPU e della RAM, ma può anche mostrarti l'utilizzo della rete in