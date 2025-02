Terzotemponapoli.com - Contro la Lazio è stato il Napoli di Raspadori. Parla Iachini

Hato soprattutto dell’allenatore Giuseppea Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Marte Sport Live’. “schierato come seconda punta è una scelta giusta ma il calciatore può interpretare diversi ruoli in attacco. In quella posizione può essere ancor più determinante in fase realizzativa. Il cambio modulo varato da Conteladettato dai tanti infortuni e dalla situazione contingente del. Risultava l’unica soluzione possibile per garantire equilibrio in difesa ed efficacia in avanti. Politano a sinistra è stata una soluzione di emergenza per Conte. Matteo l’ho avuto a Sassuolo, come ho avuto, e lì ha vissuto la sua stagione migliore segnando 11 gol, era giovanissimo”.Nelha svoltato definitivamente?.