Juventusnews24.com - Continassa Juve: vittoria contro l’Inter, ora testa all’importante match contro il PSV

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24Le ultime notizie di formazionein vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla– Tutti gli aggiornamenti in casasu infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla.Allenamento: le ultime dallaSi apre una settimana importantissima per i bianconeri. Mercoledì lasarà in campo a Eindhoven, per difendere il 2-1 dell’andata e cercare di accedere agli ottavi di Champions League. Come ha detto Mister Motta proprio ieri nel post partita, non c’è tempo di festeggiare la bellaconin campionato, perché l’Europa chiama.E allora, gruppo subito in campo nella mattinata di oggi: se chi ha giocato titolare ieri ha usufruito della classica seduta di scarico, il resto della squadra si è focalizzata, dopo il riscaldamento, su lavoro fisico con conclusioni in porta e possesso del pallone.