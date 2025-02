Unlimitednews.it - Consiglio dei Diritti Umani, Marocco alla guida del Comitato Consultivo

GINEVRA (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Il Regno delè stato eletto, come presidente deldeldei(CCCDU), in occasione delle elezioni tenutesi a Ginevra, all’apertura della 33^ sessione del CCCDU nella persona di Nadia Bernoussi. Per le autorità del, questa elezione “rappresenta una nuova testimonianza della credibilità di cui gode ilall’interno della comunità internazionale per gli sforzi considerevoli profusi nella promozione, protezione e consolidamento dei, sia a livello nazionale che internazionale”. Ilgià aveva occupato la presidenza deldei(CDU) delle Nazione Unite nel 2024.L’elezione di Bernoussi “è un riconoscimento del suo impegno e del suo operato all’interno di questo, di cui è membro dal 2020.