Consigli Fantacalcio 26 giornata | l’elenco degli squalificati e diffidati

26. Conclusa la 25ªdi, è sempre utile fare il punto sugliin vista del prossimo turno di campionato. Questaha visto numerose squalifiche, anche se Leoni è stato l’unico espulso e molti giocatori chiave erano già indisponibili. Tra iammoniti in questa, si segnalano Gosens e Rovella.26aMARIANUCCI (Empoli)GOSENS (Fiorentina)ROVELLA (Lazio)IZZO (Monza)LEONI (Parma)MASINA (Torino)BRADARIC (Verona)per la 26ªGuardando avanti, è fondamentale monitorare anche i. Questi giocatori potrebbero essere esclusi dalla formazione titolare o giocare con cautela per evitare un cartellino giallo. In particolare, attenzione a Mkhitaryan, che ha ricevuto un’ammonizione in questa, e potrebbe essere risparmiato in vista di Napoli-Inter.