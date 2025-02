Ilgiorno.it - Coniugi truffatori davanti al giudice

Antonio Sedino, 50 anni di Como, e la convivente Elisa Cristhal Zanarotto, 33 anni, alle spalle avevano già un patteggiamento, 3 anni e 9 mesi di reclusione lui, 2 anni e 8 mesi lei, per truffa. Si erano infatti spacciati per rappresentanti di una holding a cui faceva capo un gruppo di brillanti aziende che operavano nel settore dell’innovazione tecnologica, grazie al quale avevano raccolto investimenti in Italia e in Europa. Una miniera di denaro che si era però rivelata una colossale truffa, messa a segno attraverso la "Ixellion Ou", con sede in Lussemburgo. Fatti per i quali nel 2022 erano finiti in custodia cautelare. Ora sono tornatialper rispondere delle stesse condotte realizzate nei confronti di altri quattro investitori, di cui la Procura è venuta a conoscenza successivamente alla prima fase di indagine.