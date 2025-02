Tarantinitime.it - Confindustria su ex Ilva: “Attendiamo di sapere chi prenderà in mano lo stabilimento per condividere piano industriale”

Tarantini Time QuotidianoSono costanti le interlocuzioni cheTaranto sta avviando con la struttura commissariale e il ministero competente per seguire da vicino l’iter, oramai agli sgoccioli, che porterà all’acquisizione dell’Acciaieria.“Siamo informati e seguiamo da tempo le varie fasi – dichiara il Presidente Salvatore Toma – e ci auguriamo che la partita si chiuda presto e al meglio, con tutti quei presupposti che potranno garantire non solo, in senso generale, la continuità della fabbrica, ma le condizioni ottimali per poter parlare di reali prospettive di futuro”. Anche il vicepresidente delegato alle Grandi Industrie, Michele De Pace, valuta come fondamentale il ruolo dinel delicato passaggio che porterà all’insediamento del nuovo player. “Quella che ci auguriamo è una stagione inedita, in cui la fabbrica si apra al territorio ed al confronto con gli stakeholders.