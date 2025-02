Ilrestodelcarlino.it - Confesercenti a colazione con il sindaco Lattuca e l’assessore Plumari

"Acon il" è il format di incontri diRavenna-Cesena con gli amministratori locali. L’appuntamento con gli amministratori di Cesena, alla presenza delEnzoe delallo sviluppo economico Lorenzo, si è tenuto presso i Bar Luna Latina di Via Dante Arfelli, 31a Cesena. Oltre agli amministratori erano presenti i vertici, con il direttore Graziano Gozi, la presidente d’area Monica Ciarapica e il presidente cesenate Cesare Soldati. Sono intervenuti anche numerosi imprenditori. L’incontro ha permesso di affrontare temi cruciali per il tessuto economico locale, in un contesto reso complesso da crisi internazionali, emergenze climatiche e dall’aumento dei costi energetici.ha ribadito la necessità di politiche concrete a sostegno delle piccole e medie imprese, che rappresentano il cuore dell’economia cittadina.