Juventusnews24.com - Conferenza stampa Mauro Junior: «A Torino meritavamo il pareggio. Ecco cosa servirà domani»

Mauro Junior: le sue dichiarazioni alla vigilia del ritorno dei playoff di Champions League

In palio un posto agli ottavi di Champions League per la Juve, che mercoledì torna in campo in trasferta con il Psv Eindhoven per centrare l'importante obiettivo stagionale. Si riparte dal 2-1 dell'andata.

Nel giorno di vigilia, martedì 18 febbraio, è intervenuto in conferenza stampa alle 11.30 al fianco di Peter Bosz per presentare il match davanti ai media. Juventusnews24 segue LIVE le sue parole.

MOMENTO PSV – «Non siamo al meglio della forma, ma fa parte del calcio. Dobbiamo guardare positivamente alla prossima partita. Non abbiamo giocato il buon calcio della scorsa stagione, questo è vero, ma dobbiamo guardare positivamente avanti.