Ilrestodelcarlino.it - Conducenti "pirata" in Appennino, rintracciati e sanzionati

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Castelnovo Monti (Reggio Emilia), 18 febbraio 2025 – Gli agenti della polizia stradale di Castelnovo Monti ha individuato due automobilisti che, nei giorni scorsi, risultano essere fuggiti dopo incidenti stradali in cui sono rimasti coinvolti, senza fermarsi per fornire le proprie generalità ed eventuale soccorso. Il primo episodio è avvenuto sull’ex Statale 63 in località Terminaccio. Un automobilista, in fase di sorpasso, non ha calcolato bene le distanze ed è rientrato nella sua corsia in maniera repentina andando ad urtare con il veicolo che stava superando. Soltanto l’abilità di quest’ultimo conducente ha evitato la sbandata. Scattate le ricerche del conducente fuggito, una pattuglia è riuscita a rintracciarlo e ad accompagnarlo in caserma. A suo carico sono state elevate le contravvenzioni previste dal codice della strada per non essersi fermato al momento dell’incidente.