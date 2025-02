Quifinanza.it - Concorso per 300 allievi marescialli dell’Aeronautica militare, i requisiti e le prove

Il Ministero della Difesa ha indetto un, per titoli ed esami, per l’ammissione al corso biennale 2025-2027 per 300.I 300 posti sono suddivisi fra una serie di specialità. Il termine per l’invio della candidatura è fissato alle 23:59 del 15 marzo 2025.II limiti di età: non essere più giovani di 17 anni e non essere più vecchi di 26. C’è una sola deroga per coloro che abbiano già prestato serviziovolontario: per loro il limite d’età è fissato a 28 anni.Altro requisito per accedere alè quello di avere già ottenuto il diploma di scuola secondaria valido ai fini dell’iscrizione all’università, o di essere in grado di conseguirlo entro l’anno solare. Valgono poi gli altrigenerici indicati per tutti i concorsi delle Forze Armate, fra cui il consenso dei genitori per i minorenni e l’idoneità fisica al ruolo.