Concorso annullato | l’elaborato non era anonimo Prova da ripetere per 174 insegnanti

Porto Sant’Elpidio (Fermo), 18 febbraio 2025 – Nellapratica delordinario Pnrr per docenti di laboratori di tecnologie e tecniche della comunicazione multimediale nelle scuole secondarie di Abruzzo, Emilia Romagna, Marche, Puglia e Umbria, svoltasi nella sede del polo ‘Urbani’ di Porto Sant’Elpidio lo scorso maggio, è stato violato il principio dell’anonimato: lo ha stabilito il Tar di Ancona che ha disposto che quellavenga ripetuta e rifatta la relativa graduatoria in vista del prossimo anno scolastico. Questa, in sintesi, la vicenda scaturita dal ricorso dinanzi al Tar Marche di 21 concorrenti (dei 174 partecipanti) che non hanno superato ile hanno denunciato “la non conformità a legge e la violazione del principio di anonimato, soprattutto per lo svolgimento dellapratica, eseguita in modalità scritta e con l’apposizione del nominativo dei candidati sui corrispondenti elaborati”.