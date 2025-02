Linkiesta.it - Con o senza l’accordo sul nucleare, il regime iraniano non uscirà dalla crisi

Da qualche giorno Donald Trump ha concentrato le sue attenzioni sull’Iran. Durante il suo primo mandato presidenziale, dopo aver interrotto unilateralmente il Jcpoa –sulavviato nel 2015 dall’amministrazione Obama – Trump aveva intrapreso la linea della «massima pressione» contro Teheran, con l’obiettivo di fiaccarne l’economia con pesanti sanzioni commerciali. Poi, dal 2020 al 2024, con Joe Biden alla Casa Bianca, i controlli sulle esportazioni di petrolio(il novanta per cento veniva venduto alla Cina, fedele alleato) si erano fortemente ridotti. Ora Trump potrebbe riprendere il lavoro da dove era stato interrotto e fare anche un passo in più: avviare un negoziato per impedire all’Iran di dotarsi di armi nucleari, privando così gli ayatollah – sempre più isolati nella regione e internamente deboli – dell’unico mezzo in grado di garantire la sopravvivenza della Repubblica Islamica, al potere nel Paese da quarantasei anni.