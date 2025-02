Comunicato ufficiale Grande Fratello concorrenti in salone | Federico e Amanda informano la Casa

Leggi su Caffeinamagazine.it

Poco faLecciso eChimirri sono stati convocati dal, a loro è toccato il compito di informare il resto dei. A proposito di, nelle ore scorse era stato protagonista di uno scontro con Alfonso D’Apice, poi eliminato a fine serata. “Sei un grandissimo maleducato, un buffone, non hai rispetto. A 25 anni ero già padre, non è una scusa. Dovresti imparare a trattare le persone più grandi di te”.>>“Hanno tagliato tutto”., bomba sul video scandalo di GiglioAlfonso D’Apice aveva replicato: “Tu ora ti senti più uomo dopo questa sceneggiata? Hai detto che non sono stato educato bene, che non sono un uomo. Parli bene l’italiano ma non sai esprimerti ancora bene. Non ti agitare, ti dico in faccia quello che penso”.della produzioneaveva poi continuato: “I tuoi genitori forse ti hanno educato bene, sei tu che non hai appreso.