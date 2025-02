Cataniatoday.it - Comunicare il sacro: convegno "Agata, Lucia e Rosalia, donne di speranza"

Leggi su Cataniatoday.it

Ad Acate si è svolto una conferenza contestualizzata in un periodo non lontano dalla festa di Santae vicinissimo peraltro alla data della festa di Sant’(quest’ultima sorella di fede della martire siracusana). Due sante siciliane, come pure la palermitana, che hanno saputo.