Compleanno Baggio, il messaggio d'auguri dell'Inter per i suoi 58 anni – FOTO

di Redazione, ilper i58. Il pensiero del club nerazzurro per il Divin CodinoGiornata speciale per Roberto, che oggi festeggia i58. L’Inter ha voluto augurargli un buoncon questa nota ufficiale. Tanti auguri Roby.BuonRoby??#ForzaInter— Inter ?? (@Inter) February 18, 2025 Talento cristallino ed eleganza inconfondibile: Robertoha incantato il mondo del calcio con la sua classe straordinaria nel corso di tutta la sua carriera. Amato in Italia e all’estero, il “Divin Codino” è molto più di un campione: è un’icona che ha saputo entrare nel cuore di migliaia di tifosi.Con la maglia nerazzurra, tra il 1998 e il 2000, ha collezionato 59 presenze in tutte le competizioni, mettendo a segno 17 gol.