Lanazione.it - Compatto ma potente: il SoundLink Micro di Bose è imperdibile con lo sconto Amazon

Leggi su Lanazione.it

La musica è da sempre parte della quotidianità, soprattutto nei momenti di relax in giardino o in riva al mare. Avere dunque uno speaker Bluetooth di qualità, sia in termini di audio che di materiali, è importante per tantissimi utenti. Ma quale scegliere? Il mercato offre tantissime soluzioni, ma oggipotrebbe rendere la scelta molto più semplice: lodel 39% permette infatti di acquistare il(impermeabile!) a 79 euro, spedizione inclusa. Ordinalo ora a prezzo scontato suPiccolo, impermeabile e con il suono tipico diIlha un design(come suggerisce il nome.) ma robusto. Le dimensioni ridotte consentono di portarlo comodamente con sé ovunque, mentre il rivestimento in silicone offre una presa sicura e protezione contro urti e graffi.