Compagnia San Paolo via al piano strategico | 1 miliardo per l’azione filantropica

Leggi su Ildenaro.it

Ammontano a 1di euro le risorse dedicate aldal2025-2028 delladi San, che guiderà le azioni della Fondazione nei prossimi quattro anni: 700 milioni di euro saranno destinati per il cambiamento sistemico e progetti di impatto, 160 milioni di euro per l’attivitàdella fondazione e la realizzazione di progetti diretti di grande portata, come il restauro e la rifunzionalizzazione del complesso della Cavallerizza Reale di Torino, 140 milioni di euro per Fondi nazionali, filantropici e progetti futuri. “Ilrappresenta un concreto esercizio di programmazione strategica con al centro i valori fondamentali delle persone e delle comunità, coerentemente con la missione storica della Fondazione. Si tratta di unflessibile, frutto di un processo partecipativo e condiviso, concepito per essere attuabile fin da subito con il contributo cruciale e sinergico degli Organi della, della struttura operativa e di numerosi stakeholder ed esperti esterni, a cui va il nostro sentito ringraziamento” afferma Marco Gilli, presidente della Fondazionedi San