Napolitoday.it - Como si prepara ad accogliere i tifosi del Napoli, il sindaco: "Sarà una festa, la città sarà napoletana"

Leggi su Napolitoday.it

siaddel, stavolta anche quelli residenti in Campania dopo mesi di trasferte vietate, in vista dell'attesissimo match di campionato in programma domenica prossima alle 12.30 nellalariana.A parlare dell'accoglienza per i supporters partenopei è.